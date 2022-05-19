الصحة تحذر من "داء الكلب": نسبة الوفيات تصل إلى 100%!

وقالت الوزارة في كتاب موجه الى المحافظات وتلقته السومرية نيوز، إن "داء الكلب مرض فيروسي ينتقل عن طريق عضات الكلاب السائبة وكما هو معروف عن المرض أن نسبة الوفيات به قد تصل الى 100% في حال عدم اتخاذ الاجراءات اللازمة للمعضوضين".وأضافت، "بالنظر للزيادة الواضحة في تسجيل الاصابات بداء الكلب والمتعرضين لعضات الحيوان في المحافظات بسبب كثرة الكلاب السائبة في هذه الأيام وبشكل مقلق في المناطق السكنية وحول وداخل المؤسسات الصحية والجامعات والمدارس والوزارات والدوائر ودور العبادة إضافة إلى ما يصلنا عن طريق وسائل الاعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وللحد من انتشار المرض وحرصا على سلامة المواطنين يتوجب القيام بحملات ابادة للكلاب السائبة والذي هو من مسؤولية المحافظات بموجب قانون الصحة الحيوانية رقم (32) لسنة 2013/ المادة/ 29".