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المركزي العراقي ونزاهة كردستان يوقعان اتفاقاً بشأن غسيل الأموال

محليات

2022-05-19 | 10:16
المركزي العراقي ونزاهة كردستان يوقعان اتفاقاً بشأن غسيل الأموال
920 مشاهدة

أعلن البنك المركزي العراقي، اليوم الخميس، توقيع اتفاق تعاون مع هيأة النزاهة في إقليم كردستان.

وقال المركزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "برعاية رئيس مجلس مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، محافظ البنك المركزي العراقي، وانطلاقًا من مهام المكتب في مكافحة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واستنادًا إلى قانون مكافحة غســــل الأمـــــوال وتمويــــــل الإرهــــاب رقــــــــــم (39) لسنة 2015، وقّع المكتب بتاريخ 19/5/2022 اتفاق تعاون مع هيأة النزاهة في إقليم كردستان للعمل على تسهيل تبادل المعلومات مع المكتب بشأن العمليات المالية المشبوهة، والحدّ من عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والنهوض بواقع عراقي محمي من جرائم غسل الأموال وملاحقة المطلوبين للسلطات العراقية، واسترداد أموال الفساد المهرّبة".

وأشار إلى أن تلك الخطوة تأتي "انسجامًا والدستور العراقي والتزامات العراق تجاه المنظمات الدولية ذات الصلة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والتي تتطلب تظافر الجهود المحلية لمواجهة تلك الجرائم ومكافحة أساليبها المستجدة".
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