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بالفيديو.. اعتداء على رجل أمن في كربلاء
محليات
2022-05-19 | 17:13
بالفيديو.. اعتداء على رجل أمن في كربلاء
1,455 مشاهدة
تناول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن اعتداءً على رجل أمن من قبل صاحب دراجة بعد أن تم حجزها في كربلاء.
للمزيد من التفاصيل تابعوا الفيديو المرفق..
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