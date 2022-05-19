بالفيديو.. اعتداء على رجل أمن في كربلاء

تناول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يتضمن اعتداءً على رجل أمن من قبل صاحب دراجة بعد أن تم حجزها في كربلاء.

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