بالصور.. إخماد حريق اندلع في بناية متهالكة وسط بغداد

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرق الدفاع المدني تمكنت من أحتواء حادث حريق اندلع داخل مخزن للمفروشات القديمة على سطح بناية متهالكة في منطقة الكرادة قرب مجمع مشن في بغداد".وأضاف البيان أن "فرق الدفاع المدني بعجلة زجت السلم المخصصة للأبنية المرتفعة لتعجيل السيطرة على النيران وابعاد خطر انتشار الحريق الى طوابق البناية وما يجاورها من ابنية تجارية ملاصقة لموقع الحادث وانهت الحريق دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم الأضرار المادية".يذكر أن سبب الحادث كان نتيجة الإهمال بشروط السلامة والخزن الصحيح .