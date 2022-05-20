توجيه حكومي بنقل جثمان النواب إلى العراق بالطائرة الرئاسية

وذكر المكتب الإعلامي للكاظمي في بيان ورد للسومرية نيوز، أن "الأخير وجه بنقل جثمان شاعر العراق الكبير مظفر النوّاب بالطائرة الرئاسية، ليوارى الثرى في أرض الوطن".وتوفي النواب في وقت سابق من اليوم الجمعة، في مستشفى الشارقة بالإمارات بعد صراع كبير مع المرض.والنواب، هو شاعر عراقي معاصر ومعارض سياسي بارز وناقد، تعرّض للملاحقة وسجن في العراق، عاش بعدها في عدة عواصم منها بيروت ودمشق ومدن أوربية أخرى، وصف بأنه «أحد أشهر شعراء العراق في العصر الحديث».