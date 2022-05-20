حمودي ينعى النواب: خسارة فادحة

وقال حمودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "وفاة الشاعر الكبير مظفر النواب خسارة فادحة لروح عراقية ثورية مقاومة، وصوت شجاع صادق بوجه الطغاة والظالمين، ومدافع جسور عن وطنه وإنسانيته وأمته".وأضاف، "مازال صوته في ذاكرة الأحرار وهو بشحذ هممهم "القدس عروس عروبتكم".. يؤسفنا أن ترحل مثل هذه القامات، من المنفى الذي شردهم فيه الطغاة".وتابع حمودي، "نعزي أسرة الفقيد وأبناء شعبنا برحيله، ونسأل الله ان يغفر له زيتغمد روحه بواسع جناته".