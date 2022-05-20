الصحة تصدر توجيهاً يخص "الحمى النزفية"

وقالت الوزارة في وثيقة، وردت لـ السومرية نيوز، إنها "أشرت تفاوتاً في إدارة الأزمة الخاصة بالمرض بين المحافظات العراقية"، موجهة "بتشكيل خلية أزمة في كل محافظة برئاسة المحافظ أو أحد نائبيه وعضوية مدير عام دائرة صحة المحافظة ومسؤولي الدوائر ذات العلاقة".وبينت، ان هذه الخطوة تأتي من أجل "احتواء الوباء وتوفير جميع المتطلبات اللازمة لذلك، على أن يتم رفع تقارير اجتماعات خلية الأزمة إلى وزارة الصحة بشكل فوري".أدناه الوثيقة: