أمين بغداد يصدر توجيهاً يخص إعمار مدينة الصدر

وقالت أمانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن أمينها "اطلع على عدد من مشاريع اعمار مدينة الصدر واحاط رئيس مجلس الوزراء بحجم الاعمال والخطط والمشاريع المعدة لتطوير واقع المدينة".وأشار البيان، إلى أن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد لامين بغداد دعمه الكامل لإكمال مشاريع اعمار مدينة الصدر التي تتضمن ١٥ قطاعاً سكنياً و١٠ شوارع رئيسة في مراحلها النهائية وفي طور الانجاز الى جانب ٢٠ محلة سكنية و٥ شوارع رئيسة في مناطق شرق القناة جاري العمل على اكسائها وتطويرها"، مبيناً أن "هنابك ٣٣ قطاعاً سكنياً بمدينة الصدر في طور الاحالة للمباشرة بتطويرها".