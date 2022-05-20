نائب يكشف عن وجود فضائيين وشحة بالأدوية في صحة نينوى

وقال الشمري في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الثناء على جهود الجيش الأبيض لا يعني السكوت عن الحالات السلبية التي لمسناها بشكل مباشر، فإننا حين نراجع سجلات أعداد المنتسبين في مديرية الصحة بمحافظة نينوى نجد أن العدد بالآلاف لكن حينما يتم مراجعة المراكز الصحية والمستشفيات نجد أغلبها مغلقة الأبواب أو بأعداد لا تكفي لتوفير الرعاية الصحية للمرضى".وأضاف، أن "الملاحظة الثانية تتعلق بالنقص الحاد بالأدوية والعلاجات الطبية خصوصا المتعلقة منها بالأمراض السرطانية والأمراض المزمنة، ويعاني المرضى الويلات وحجم التكاليف الباهظة بحثاً عن الأدوية في السوق السوداء ليضاف عبء لهم إضافة إلى أعباء الحياة والويلات التي عاشتها المحافظة أبان جثوم زمر داعش على صدورهم وما تلاها خلال عمليات التحرير من دمار للبنى التحتية ونقص الخدمات".ولفت الشمري، إلى أن "هذا الوضع لا يمكن السكوت عليه وسيكون لنا موقفاً حازماً بالتنسيق مع اللجان المعنية داخل قبة البرلمان للتحقيق في هذه المخالفات ومحاسبة المتورطين فيها".ودعا النائب عن نينوى، وزير الصحة، إلى "التدخل المباشر وفتح تحقيق في هذا الملف الإنساني والخطير وإيجاد معالجات فورية له لأهميته وخطورته على حد سواء".