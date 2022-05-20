الطاقة البرلمانية توضح سبب تردي التيار الكهربائي

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن لجنة متابعتها المستمرة لأسباب تردي تجهيز الطاقة الكهربائية لعموم المحافظات وتبين للجنة بعد إجراء الاتصالات مع المسؤولين في وزارة الكهرباء أن هناك مشكلة في انخفاض كمية الغاز الإيراني المجهز للمنظومة الكهربائية بسبب وجود صيانة من قبل الجانب الإيراني على خطوط نقل الغاز منذ يوم الأربعاء إلى منتصف يوم الجمعة".ونوهت إلى أن "المنظومة الكهربائية استعادت وضعها الطبيعي حالياً بعد إعادة ضخ الغاز الإيراني".وأكدت الجنة، عزمها "استضافة وزير الكهرباء خلال أول اجتماع لها للوقوف على استعدادات الوزارة للصيف المقبل، إضافة إلى مطالبة مجلس الوزراء وعن طريق رئاسة المجلس بإيجاد طريقة مناسبة لدفع مستحقات استيراد الغاز الإيراني لضمان تدفقه في الصيف المقبل".