إنقاذ حياة طفل بعد إخراج "جسم غريب" من رئته في أحد مستشفيات بغداد

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "فريقاً طبياً متخصصاً في جراحة الصدر والاوعية الدموية في مستشفى ابن النفيس التعليمي التابع لصحة بغداد الرصافة، تمكّن من إنقاذ حياة طفل في مقتبل العمر، يعاني من حالة اختناق شديدة نتيجة استنشاق جسم غريب ادى الى انسداد الرئة بالكامل، وبالتالي ادخاله صالة عمليات المستشفى واجراء عملية ناظور طارئة منقذة لحياته".وأضاف البيان، أن "أنه تم إجراء عملية طارئة ناظور القصبات الصلب لطفل يبلغ من العمر (٨ سنوات ) يشكو من حالة اختناق شديدة وصعوبة بالتنفس نتيجة استنشاقه جسم غريب".وتابع: "بعد إجراء الفحوصات تم إدخاله لصالة العمليات وإجراء عملية الناظور واستخراج الجسم الغريب من الرئة اليسرى، والذي أدى إلى انسداد الرئة بالكاملوبالتالي نجاح العملية"، مشيراً إلى أن "الطفل يتمتع الآن بصحة جيدة وحالة مستقرة".