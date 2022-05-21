الكشف عن مكان دفن جثمان الشاعر الراحل مظفر النواب

وذكر ناظم في تصريح صحفي، أن "جثمان الشاعر الراحل الكبير، مظفر النواب، سيتم دفنه في محافظة النجف الأشرف، حسب وصيته".

وفي وقت سابق من اليوم، وصلت الطائرة التي تحمل جثمان الشاعر الراحل، مظفر النواب، اليوم السبت، إلى مطار بغداد الدولي.وقال مصدر من داخل المطار، في حديث لـ السومرية نيوز، إن "الطائرة الرئاسية التي تحمل جثمان الشاعر الراحل، مظفر النواب، وصلت إلى مطار بغداد الدولي".وأشار إلى أن "تشييعاً رسمياً للراحل النواب سيتم بحضور شخصيات حكومية وثقافية وشعبية".وتُوفي يوم أمس، الشاعر مظفر النواب، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً، في مستشفى الجامعة بالشارقة في دولة الإمارات.