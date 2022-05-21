بالصور.. تشييع جثمان الشاعر الراحل مظفر النواب في بغداد

السومرية نيوز- بغداد

التقطت مراسل السومرية، الزميل علي جاسم، اليوم السبت، صوراً لمراسيم التشييع الرسمي لجثمان الشاعر الراحل، مظفر النواب.



وانطلق التشييع، من مقر اتحاد الأدباء، وسط العاصمة بغداد، بمشاركة شعبية واسعة، وحضور شخصيات حكومية.