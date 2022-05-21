السومرية تنشر حصيلة بحالات الابتزاز الالكتروني خلال 3 أشهر (وثيقة)

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
34
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
التالي
بال 90
من
08:40 PM
الى
09:40 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
الميزة المنتظرة تقترب.. "واتساب" يعفي مستخدميه من "الإحراج"
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2022 Alsumaria.tv.
اعلان
السومرية تنشر حصيلة بحالات الابتزاز الالكتروني خلال 3 أشهر (وثيقة)
محليات
2022-05-21 | 05:41
المصدر:
السومرية نيوز
1,411 مشاهدة
السومرية نيوز – بغداد
تنشر السومرية نيوز، اليوم السبت، حصيلة بحالات الابتزاز الالكتروني خلال الربع الاول من السنة الحالية.
الوثيقة ادناه:
»
تابع أخبار السومرية على فيسبوك،
أنقر هنا
الابتزار الكتروني
حصيلة
+A
-A
آخر الاخبار
09:31 | 2022-05-21
09:31
سياسة
العراق يعترض على "دولة اسرائيل" في البيان الختامي للاتحاد البرلماني العربي
09:12 | 2022-05-21
09:12
محليات
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
09:03 | 2022-05-21
09:03
محليات
بالصور.. مراسم دفن الشاعر العراقي مظفر النواب في النجف
المزيد
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
غبار وعواصف ترابية.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لخمسة أيام
أخبار الطقس
35.32%
04:01 | 2022-05-20
غبار وعواصف ترابية.. الأنواء الجوية تتوقع طقس العراق لخمسة أيام
04:01 | 2022-05-20
حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ"هادي العامري"
محليات
23.7%
16:41 | 2022-05-20
حقيقة تدهور الحالة الصحية لـ"هادي العامري"
16:41 | 2022-05-20
الأنواء الجوية: عواصف ترابية شديدة بدءاً من هذا الموعد
أخبار الطقس
21.3%
04:13 | 2022-05-21
الأنواء الجوية: عواصف ترابية شديدة بدءاً من هذا الموعد
04:13 | 2022-05-21
الصدر يجمد "اليعقوبي" ويمنعه من التدخل بمفاصل التيار مدى الحياة
محليات
19.68%
10:34 | 2022-05-19
الصدر يجمد "اليعقوبي" ويمنعه من التدخل بمفاصل التيار مدى الحياة
10:34 | 2022-05-19
المزيد
محليات
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
الصحة تعلن الموقف الوبائي لكورونا في العراق
بالصور.. مراسم دفن الشاعر العراقي مظفر النواب في النجف
09:03 | 2022-05-21
"مظفر للشعب مو للحرامية".. تشييع جثمان النواب في النجف
08:20 | 2022-05-21
أمين بغداد يدعو لتصفير مواقع نقل النفايات التحويلية
08:12 | 2022-05-21
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اعلان
إستفتاء
بعد خطاب الصدر الاخير هل يلجأ الفرقاء الى الشارع؟
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.