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تسجيل حالة وفاة و4 إصابات بالحمى النزفية في بغداد

محليات

2022-05-21 | 07:47
تسجيل حالة وفاة و4 إصابات بالحمى النزفية في بغداد
5,970 مشاهدة

أعلن محافظ بغداد محمد جابر العطا، اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة واحدة وأربع إصابات بمرض الحمى النزفية في العاصمة.

وقال العطا بحسب بيان لقسم الإعلام والاتصال الحكومي ورد للسومرية نيوز، إن " جانب الرصافة شهد تسجيل اصابتين بالحمى النزفية، فيما سجل جانب الكرخ 3 حالات اصابة من بينها حالة وفاة واحدة، الامر الذي اشر اهمية التحرك العاجل للحماية من هذا المرض، لاسيما وان بعض الاصابات تماثلت للشفاء"، مبينا "ان الاجتماع جاء لتدارك المرض، وهي حالات فردية لا يمكن ان ترتقي الى مستوى الوباء".

واضاف أنه " لا توجد منطقة في بغداد محددة تم تشخيص المرض بها، لكن محافظة بغداد ستتخذ عدة اجراءات وقائية لتحييده، من خلال متابعة المواشي في بعض المناطق"، موجها "مديري الاقضية والنواحي بمتابعة المجازر العشوائية وغير المجازة، وبيع المواشي".

ودعا العطا الى "تظافر الجهود لجميع الوزارات، تحديدا من الصحة، والزراعة، والبيئة، وبقية الجهات المتمثلة بالإعلام ودورهم التوعوي، والوحدات الادارية الاخرى"، مشددا على "ضرورة التعامل الصحيح مع المرض، من خلال استخدام الكفوف، واقتناء اللحوم من المجازر المجازة الخاضعة للرقابة الصحية".

وتابع ان "وزارة الزراعة لديها القدرة لتطويق حالات المرض، والسيطرة عليه، لا سيما وان محافظة بغداد سيكون لها اجراءات مشددة ورادعة بحق المخالفين، من قبل قيادتي عمليات وشرطة بغداد".

من جانبه اكد الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين، أن "السلطة الصحية البيطرية تعاملت مع اي بؤرة تسجل مرض الحمى النزفية، من خلال رش الحيوانات وغلق المكان الذي تسجل به اصابة بشرية، اضافة الى منع تداول وبيع اللحوم في هذه البؤرة، كذلك السيطرة على حركة الحيوانات في المنطقة المصابة الى الاماكن الاخرى"، لافتا الى "ان الاجراءات المتخذة من قبل وزارة الزراعة هي وقائية، تتمثل بانتقاء اللحوم من المجازر المجازة، والابتعاد عن شراء اللحوم من المناطق والمواقع غير المرخصة".

وحذر عبد الحسن، "من اقتناء اللحوم بعد الذبح مباشرة، كونها تحمل نسبة اعلى من الخطورة بالإصابة، كذلك التعامل مع الحيوانات الموجودة داخل المنازل"، مشددا على "ضرورة غسل اليدين، ولبس الكفوف كإجراء وقائي من الحمى، في الوقت الذي نطمئن فيه ان كل الحالات المسجلة بمرض الحمى النزفية هي تحت السيطرة".

واوضح البيان أن "المحافظة عقد اجتماع استثنائي خاص بظهور المرض، حضره الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور ميثاق عبد الحسين، وعدد من المسؤولين في دائرة البيطرة، وقائد شرطة محافظة بغداد، اللواء الركن ماجد الموسوي، ومدير عام صحة بغداد الرصافة الدكتور علاء كاظم المحمداوي، ومدير عام دائرة صحة بغداد الكرخ، الدكتور سعد كامل، وعدد من رؤساء الوحدات الادارية".
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