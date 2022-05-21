أمين بغداد يدعو لتصفير مواقع نقل النفايات التحويلية

وقالت أمانة بغداد في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن أمينها "أطلع خلال جولة ميدانية له على الواقع الخدمي لعدد من مناطق شرق القناة وكذلك مواقع نقل النفايات التحويلية المؤقتة الخاصة ببلديات الصدر الثانية والغدير ومركز الرصافة ومكبس بلدية الصدر الاولى لجمع ونقل النفايات، حيث وجه جميع الدوائر والاقسام البلدية بمضاعفة جهود النظافة في عموم مناطق واحياء العاصمة بغداد، بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء".وشدد موسى، وفق البيان، على "ضرورة تصفير جميع مواقع نقل النفايات التحويلية وعدم السماح بتراكم وتجمع النفايات وزيادة شحنات النقل لمواقع الطمر الصحي الرئيسة التي تقع خارج حدود مدينة بغداد"، مؤكداً على "تنفيذ حملات مستمرة لتنظيف الاحياء السكنية ومضاعفة نوبات العمل وجهود النظافة في جميع مناطق بغداد واعداد خطط جديدة من شأنها النهوض بالواقع الخدمي للمدينة".