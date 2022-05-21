المرور تصدر توجيهاً "فورياً" بشأن الزحامات

وقالت مديرية المرور في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "لتنفيذ أوامر وتوجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة، ووزير الداخلية، و وكيل الوزارة لشؤون الشرطة، عقد مدير المرور العام اللواء الحقوقي طارق اسماعيل حسين اجتماعاً مع امري القواطع وعدد من الضباط".واكد مدير المرور، على "تقديم أفضل الخدمات للمواطنين وتخفيف العبء عنهم والاستماع الى طلباتهم واحتياجاتهم وتوثيق العلاقة بين رجل المرور وسائقي المركبات".كما وجه، اللواء طارق إسماعيل، بحسب البيان، "بوضع حلول سريعة وفورية لفك الزحامات المرورية وتوفير انسيابية عالية المستوى في حركة المركبات، مشيراً الى ضرورة التنسيق والتعاون المستمر بين مديرية المرور العامة وباقي الدوائر الحكومية الخدمية والعمل المشترك معها لخدمة المواطنين في مختلف الظروف والأوقات، مشدداً على مراعاة الحالات الإنسانية وفتح الطرق لها والتعامل مع الجميع بمستوى واحد دون تمييز".