لأول مرة منذ 18 عاماً.. البرلمان: "الدعم الطارئ" سيتضمن هذا الأمر

وقال رئيس اللجنة حسن الكعبي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية ، سيتضمن ولاول مرة منذ 18 عاماً تخصيصات اضافية لأمانة بغداد ، موضحاً ان مبلغ 500 مليار دينار ستخصص فقط لخدمة واعمار العاصمة، ومدينة الصدر بشكل خاص".واشار الكعبي، إلى أن "اللجنة المالية ستعقد عدد من الاجتماعات الاسبوع الحالي لانجاز بنود مقترح قانون الامن الغذائي للإسراع في القراءة الثانية له والتصويت عليه خلال وقت قريب".