التربية تصدر توضيحاً بشأن القبول في كليات الطب

وقال متحدث الوزارة، حيدر فاروق، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "ما تم تداوله خلال الأيام الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وكالات الأنباء بشأن تحديد قبول طلبة المتميزين فقط في كليات الطب وطب الأسنان هذا محتوى كاذب ولا صحة له، بل أنه هو مضلل للمجتمع والطالب".وأشار إلى أن "هناك لجنة من وزارة التربية تضم الوكيل الإداري في الوزارة والوكيل الفني وكل من مدير عام مديرية المناهج ومدير عام المديرية العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي من أجل أن تكون هناك امتيازات لطلبة مدارس المتميزين كون ان دراستهم باللغة الإنكليزية".وأكد فاروق، أن "المعدلات الخاصة بالقبول في الكليات هي من صلاحية وزارة التعليم العالي وليست من صلاحية التربية"، مبيناً أن "أي طالب سيتمكن من تحقيق المعدلات التي تسمح له بالقبول في كليات الطب أو طب الاسنان فهو سيقبل حسب قوانين التعليم العالي".