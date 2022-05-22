الرصد البحري يصدر تحذيراً يخص العواصف الترابية

السومرية نيوز – بغداد

أصدرت الشركة العامة لموانئ العراق/ شعبة الأنواء الجوية والرصد البحري، اليوم الأحد، تحذيراً بحرياً ليومي الإثنين والثلاثاء المقبلين.



وجاء في التحذير أنه "ستتشكل عواصف ترابية بدءاً من ظهر الاثنين مما يؤدي إلى تدني مستوى الرؤية".