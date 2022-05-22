الدفاع المدني تستبق العاصفة الترابية بسلسلة إرشادات

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "ضرورة التاكد من غلق النوافذ والابواب قبل وصول العاصفة الترابية وخاصة للذين يعانون من الربو ومشاكل التنفس، بالإضافة إلى أهمية ارتداء الكمامة الطبية بالنسبة للاشخاص المتواجدين في الهواء الطلق او وضع منديل لمنع دخول الأتربة الى الجهاز التنفسي إذ تعمل ذرات الغبار على تهيج الجهاز التنفسي".وشددت على ضرورة "الالتزام بشروط السلامة والامان عند القيادة، والتأكد من عدم وجود اجسام من الممكن تطايرها على اسطح المنازل والبيوت، وإلغاء السفر خلال العواصف الترابية قدر الامكان وتجنب الطرق الخارجية لاسيما ذات الممر الواحد".كما شددت المديرية، على "الالتزام بإرشادات الدفاع المدني وعدم الاستهانة بالعواصف الترابية، مع ضرورة مراقبة النشرات الجوية لمعرفة تركيز ومكان العواصف الترابية لاسيما في هذا الفصل".وأكدت، أهمية وسرعة "الاتصال بهاتف سيطرة الدفاع المدني 115 المجاني من كافة الخطوط والشبكات للتبليغ عن أي حادث لا سمح الله".وتشير توقعات الطقس، بأن عاصفة قوية ستضرب بغداد وعدة محافظات ابتداءً من مساء اليوم وتستمر لعدة أيام، بسبب تأثر البلاد بامتداد مرتفع جوي من شرق البحر المتوسط وانحسار المنخفض الجوي من الجزيرة العربية.