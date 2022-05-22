رغم إقالته.. محافظ صلاح الدين يعفي 11 شخصاً من مستشاريه (وثيقة)

وحصلت السومرية نيوز، على وثيقة مذيلة بتوقيع الجبوري، جاء فيها "استناداً للصلاحية الممنوحة الينا كرئيس لجهة غير المرتبطة بوزارة حسب قانون المحافظات رقم 21 لسنة 2008 تقرر إعفاء المستشارين المدرجة اسماؤهم أدناه:1- سبهان محمد شبيب من مهام منصب مستشار المحافظ للشؤون القانونية.2- خطاب محمد أحمد مستشار المحافظ لشؤون الرعاية الاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني.3- علي فاضل محمد مستشار المحافظ لشؤون الشباب والرياضة وإعادته إلى دائرته.4- عامر جاسم مجيد مستشار المحافظ لشؤون الإغاثة والنازحين.5- صلاح خليل فرج مستشار المحافظ لشؤون الإعلام والعلاقات العامة.6- جبار حاوي مصلح مستشار المحافظ لشؤون الخدمات.7- محمود ماهر صالح مستشار المحافظ للشؤون العلمية.8- محمد جمال أحمد مستشار المحافظ لشؤون الصحة.9- أحمد محمد صالح مستشار المحافظ لشؤون الأندية والمؤسسات الرياضية.10- عايد يوسف محمد مستشار المحافظ لشؤون الأمن.11- إبراهيم عبد الله خطاب مستشار المحافظ لشؤون التنسيق بين المحافظة والحكومة المركزية".والأسبوع الماضي، أوفد محافظ صلاح الدين المقال عمار جبر الجبوري، نفسه إلى لندن؛ بزعم حضور مؤتمر الربيع السنوي لمجلس الأعمال البريطاني العراقي.يذكر أن مجلس النواب، صوت الخميس الماضي، على قرار إقالة محافظ صلاح الدين من منصبه؛ وذلك بالأغلبية المطلقة.أدناه الوثيقة: