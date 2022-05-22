العراق يعلق رحلاته الجوية يوم غد

وقال متحدث الوزارة، حسين جليل في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "البلاد سوف تتاثر ابتداءً من مساء اليوم الاحد الموافق 22 أيار 2022 بمرتفع جوي من شرق البحر الابيض المتوسط ترافقه كتلة هوائية باردة، حيث تكون درجة الحرارة لهذه الكتلة اقل من درجة الحرارة السائدة في الايام الماضية، وأن هذه الكتلة عندما تتقدم سوف تسبب تصاعد الغبار من الاقسام الشمالية الغربية والاقسام الغربية باتجاه المنطقتين الوسطى والجنوبية".وأضاف، أن "الحالة التي يجب ان نؤكد عليها خلال هذين اليومين ستشمل محافظات كردستان وهذا يعني ان كل العراق سيتعرض لهذه العاصفة الترابية ابتداءً من مساء اليوم وكل نهار الاثنين 23 أيار، وينتهي كل شيء بالنسبة للشمال والوسط يوم 24 أيار صباحاً. ما عدا المنطقة الجنوبية سوف تكون تحت تاثير الغبار العالق فقط ليوم الثلاثاء 24 أيار صباحا. بعد ظهر الثلاثاء ينتهي كل شيء ويميل الطقس الى الاستقرار فيما تنخفض درجات الحرارة من 5-6 درجات مئوية".وأوضح جليل، أن "هذه العاصفة الترابية اعتبرت عاصفة اقليمية كونها تؤثر على الاردن وسوريا والعراق والكويت والسعودية والامارات والبحرين وربما حتى سلطنة عمان وبحسب توقعات المهتمين وذوي الاختصاص فان الضرر سوف يكون كبيراً على المملكة العربية السعودية كون الرياح سوف تكون نشطة قد تصل 70 -80 كيلو متر في الساعة في حين العراق سوف لن تتجاوز 40 - 50 كيلومتر في الساعة، وفي الهبات الشديدة تصل 50 كيلو متر في الساعة ، الحالة تنتهي بالنسبة للعراق يوم الثلاثاء 24 أيار بعد الظهر".وحذرت الوزارة، المواطنين "من الخروج خلال الـ48 ساعة القادمة تلافياً لضرر الاختناق وخاصة بالنسبة للمصابين بمرض( الربو) لصعوبة التنفس".وأتم المتحدث باسم النقل، قائلاً "نعلمكم انه سيتم ايقاف حركة الرحلات الجوية فجر يوم غد في مطارات العراق كافة لانعدام مستوى الرؤية والذي قد يصل الى 100 متر او قد تنعدم الرؤية الافقية لذلك اؤكد سوف تتوقف رحلات الطيران لحين استقرار الاجواء بشكل عام".