التعليم تحدد موعد إعلان نتائج القبولات في الدراسات العليا

وقالت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "تعلن اختتام الامتحان التنافسي للقبول في الدراسات العليا للعام الدراسي 2023/2022 حيث خاض الاختبارات التنافسية قرابة خمسين ألف طالب في خمس وثلاثين جامعة ومؤسسة تعليمية على وفق التخصصات الطبية والهندسية والعلوم الصرفة والزراعية والبيطرية والإدارية والاقتصادية والعلوم الإنسانية والاجتماعية".وبينت، أنها "حددت توقيتات ومتعلقات إعلان نتائج القبول في المواقع الإلكترونية الرسمية للجامعات والكليات في ضوء المعطيات المؤشرة:▪️ إعلان القبول الأولي 2022/5/26.▪️ الاعتراضات ونتائجها من 2022/5/29 لغاية 2022/6/1.▪️ إعلان القبول النهائي 2022/6/2.▪️ إصدار الأوامر الجامعية 2022/6/9".وأشارت الوزارة إلى أنه "استناداً الى التقويم الجامعي المعتمد فإن الطلبة المقبولين سيباشرون دراستهم في الرابع من أيلول المقبل من العام الحالي في ألفين وثمانية وتسعين برنامجا دراسيا في التخصصات الموزعة على شهادات الدبلوم العالي والماجستير والدكتوراه".