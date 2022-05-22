بسبب صورة قبر النواب.. انتقادات تطال وزير الثقافة

وجه ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي انتقادات ضد وزير الثقافة والسياحة والاثار حسن ناظم على خلفية انتشار صورة لقبر الشاعر العراقي مظفر النواب.

وتوفي أول أمس الجمعة، الشاعر مظفر النواب، في أحد مستشفيات الشارقة في دولة الإمارات، عن عمر ناهز الـ 88 عاماً؛ بعد صراع طويل مع المرض.

ووصل جثمان النواب إلى محافظة النجف بطائرة خاصة أمس السبت، وذلك بعد إتمام مراسم التشييع في العاصمة بغداد.

وقال الناشطون عبر صفحاتهم في الفيسبوك، إن "صورة القبر التي انتشرت لا تليق بشخصية فذة كشخصية الشاعر مظفر النواب".

وأضافوا أنه "كان الاجدر بوزارة الثقافة وتحديداً وزيرها أن تسرع من عملية بناء القبر لا تركه بهذه الوضعية"، مطالبين بـ"ضرورة اظهار القبر بما يتناسب ومكانة الشاعر النواب".

يشار الى النواب الذي ولد في بغداد عام 1934، اشتهر بقصائده الثورية القوية والنداءات اللاذعة ضد الطغاة العرب، وعاش في المنفى بالعديد من البلدان، بما في ذلك سوريا ومصر ولبنان وإريتريا، حيث أقام مع المتمردين الإريتريين، قبل أن يعود إلى العراق في عام 2011.



وقبل عودته إلى العراق، كان النواب لا يمتلك الجنسية، ولم يكن قادراً على السفر سوى بوثائق السفر الليبية (إذ كان قد حل على معمر القذافي كشاعر كبير، وأقام في ليبيا لسنوات، واتخذ من جواز سفرها هوية رسمية)، وصدرت أول طبعة كاملة باللغة العربية لأعماله في لندن عام 1996 عن دار قنبر.



