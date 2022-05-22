بعد فيديو "التدخين".. تعليق للخطوط الجوية العراقية

اصدرت الخطوط الجوية العراقية، الاحد، توضيحاً بشأن مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لفتاتين بيدهما "سيجارة الكترونية".

وقالت الخطوط في بيان، "تود إدارة الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية أن تبين للرأي العام حيثيات مقطع الفديو الذي إنتشر على مواقع التواصل الإجتماعي والذي تظهر من خلاله مسافرتان خالفتا شروط السفر على متن الناقل الوطني من خلال التدخين بواسطة سكارة الكترونية على متن الطائرة المتوجهة الى دبي".

وأضافت أن "هاتين المسافرتين استغلتا جلوس طاقم الطائرة في الأماكن المحددة لهم خلال الهبوط وفق اللواح الدولية وإرتكبن هذا التصرف غير اللائق".

ولفتت الخطوط الى أنها "ستتبع جميع الإجراءات القانونية لدى الجهات المختصة لمحاسبتهن على هذا العمل الذي لا نعلم ماهي إسباب القيام به ومحاولة الإساءة لهذه الشركة العريقة"، محملة "الجهات المعنية بتفتيش المسافر قبل الصعود على متن الطائرة كامل المسؤولية".