إخماد حريق كبير داخل معمل ومخزن في بغداد

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الاحد، عن إخماد حريق كبير داخل معمل ومخزن وسط بغداد.

وقالت المديرية في بيان، إن "فرق الدفاع المدني نجحت من اخماد حادث حريق اندلع ادخل بناية تجارية مكونة من طابقين الطابق الثاني مشيد من ألواح السندويچ بنل سريع الإشتعال مخالف لتعليمات الدفاع المدني متخذ كمعمل للنجارة ومخزن للخشب في منطقة الكرادة كمب سارة وسط بغداد بأشراف مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".

وأضافت أن "الفرق طوقت وعزلت النيران بعد ان لجأت إلى تعزيز فرقها من المناطق المجاورة لموقع الحادث لتعجيل السيطرة والاخماد حتى بلغ مجمل عددها (15) فرقة اطفاء مع عجلة السلم ذات الاستخدام المزدوج (اطفاء وانقاذ) المخصصة للأبنية المرتفعة ونجحت بأنهاء الحريق وإيقاف امتداد النيران الى الأبنية التجارية الملاصقة لموقع الحادث".