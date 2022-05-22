لجنة دولية لتحضير انتخابات الفروسية في العراق

وقال رئيس الهيئة المؤقتة لاتحاد الفروسية عقيل مفتن في بيان إن "الهيئة تمضي بالاجراءات القانونية والعمل على استقرار الاتحاد العراقي عبر التواصل مع الاتحاد الدولي للفروسية واعلامه بكل المستجدات التي طرات وتطرأ على عمل الاتحاد المركزي وما حدث من متغييرات ايجابية على الصعيدين الاداري والفني واعادة تأهيل عديد من المواقع المهمة داخل اتحاد الفروسية".وتضمنت رسالة الاتحاد الدولي، تشكيل لجنة رباعية لتسيير عمل الاتحاد المركزي للفروسية والعمل على تعديل النظام الداخلي للاتحاد بمشورة ومصادقة الهيئة العامة فضلا عن التحضير لاجراء انتخابات قانونية بأسرع فترة ممكنة واختيار هيئة ادارية جديدة.وجرى الاتفاق على تشكيل اللجنة الرباعية من عضوين من الاتحاد المركزي ومثلهما يتم ترشيحهما من قبل اتحاد الفروسية الدولي.