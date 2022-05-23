مطار بغداد يوقف رحلاته الجوية بسبب العواصف الترابية

وذكر بيان لمطار بغداد الدولي، ورد لـ السومرية نيوز أن "إدارة مطار بغداد الدولي تود أن توضح لجميع مسافرينا الكرام وشركات الطيران العاملة في المطار عن غلق الأجواء وإيقاف الحركة الجوية في المطار لهذا اليوم الاثنين، بسبب العواصف الترابية ووصول مدى الرؤية إلى 400 م".وأضاف البيان، أنه "سيتم إعلام المسافرين بطبيعة أي مستجدات طارئة للظروف الجوية التي تتأثر فيها البلاد" .