محافظة عراقية تصدر توصيات هامة لمواجهة العواصف الترابية

وقال مدير عام الدائرة صباح محسن الزاملي في بيان ورد للسومرية نيوز، إن "دائرة صحة الديوانية استنفرت كافة جهودها منذ ساعات الصباح الاولى واتخذت عدة اجراءات فورية واحترازية لتقديم الخدمات الطبية والصحية للمرضى، مبينا أنه من بين هذه الاجراءات تكثيف نشر سيارات الاسعاف على الطرق الخارجية والداخلية ومداخل المحافظة وكذلك الاقضية والنواحي لتسهيل نقل المرضى من والى المستشفيات".وشدد الزاملي، "على ضرورة التزام المواطنين بالتوصيات الوقائية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم من خلال ارتداء الكمامات والابتعاد عن مناطق الغبار الكثيف وعدم الخروج من المنزل الا للحالات الطارئة مع الالتزام بارتداء الكمامات، داعيا جميع المواطنين للاتصال على الرقم الساخن المجاني (١٢٣) للابلاغ عن الحالات الطارئة".