صحة كربلاء تعلن حصيلة حالات الاختناق جرّاء موجة الغبار

وقال السلامي في تصريح للسومرية نيوز، إن "حالات الإختناق بعموم مستشفيات دائرة صحة كربلاء المُقدسَة لغاية الآن بلغت 156 حالة".وأضاف، أن حالات الاختناق جاءت موزعة كالآتي:- مدينة الإمام الحسين "عليه السلام" الطبية، 53 حالة.- مستشفى الهندية العام، 11 حالة.- مستشفى الحسينية العام سبع حالات.- مستشفى السفير 23 حالة.- مستشفى عين التمر العام 44 حالة.- مستشفى كربلاء التعليمي للأطفال للأطفال 18 حالة.