إحباط محاولة لتهريب النفط في ديالى - عاجل

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أن"قوة مشتركة مكونة من الفوج الثالث عشر والاستخبارات، تمكنت من إلقاء القبض على خمسة متهمين وضبط أربع عجلات ثلاثة منها "صهريج" والرابعة "كيا حمل" محملين بمنتوج نفطي في ناحية جديدة الشط التابعة لمحافظة ديالى شمال شرق بغداد، وذلك لعدم وجود أي موافقات رسمية بالمنتوج".وتابع البيان، "تم ايداعهم التوقيف وحجز العجلات داخل احدى مراكز شرطة النفط لعرضهم على القضاء ومحاسبتهم وفق قانون تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2009".