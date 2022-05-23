اقتصادي يؤشر خطراً كبيراً للتصحر ويوجه رسالة هامة

وقال قصي في حديث للسومرية نيوز، ان "العراق يقع في قلب التغيرات المناخية وهذه المشكلة جعلت تلك التغيرات تنعكس سلبا على الاراضي والاجواء العراقية حيث اصبحت 50% من المساحات في الأرض هي صحراوية ويمكن أن تزداد هذه النسبة"، مبينا اننا "بحاجة الى معالجات سريعة من خلال اعادة هيكلة الوزارات المعنية الاتحادية للعمل في هذه الأجواء والاهتمام بالاسرة العراقية كي تستطيع مواجهة هذه الأجواء".وأضاف، ان "الوزارات الاتحادية مطالبة باتخاذ اجراءات تسمح بالتقليل من آثار التصحر كونه موضوع استراتيجي وليس آني فقط على اعتبار أنها تتفاقم مع تقدم الزمن في حال إهمال هذا الملف وعدم اتخاذ معالجات له"، لافتا الى ان "العراق يتعرض سنويا الى خسائر بالمليارات نتيجة تغيرات المناخ، وبالتالي فعلينا اعادة تنظيم حركة المياه الداخلية وعملية التكامل بين القطاعات الاقتصادية بغية استمرار الحياة بشكلها الطبيعي".