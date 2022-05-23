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ضرب وتجاوز!.. طالب يعتدي على مشرف تربوي شرقي بغداد (فيديو)
محليات
2022-05-23 | 06:02
ضرب وتجاوز!.. طالب يعتدي على مشرف تربوي شرقي بغداد (فيديو)
المصدر:
السومرية نيوز
2,652 مشاهدة
أظهر مقطع مصور حصلت عليه السومرية نيوز، لحظة اعتداء طالب على مشرف تربوي بعد خروجه من المدرسة شرقي العاصمة بغداد.
وبحسب المقطع المصور، فإن الطالب اعتدى على المشرف التربوي بالضرب والتجاوز بعد خروجه من مدرسة ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد.
المحرر:
حسين حاتم
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