النجف والديوانية تسجلان أكثر من 600 حالة اختناق بسبب العاصفة الترابية

وقال مراسلنا، إن " مجموع المراجعين إلى مستشفيات محافظة النجف الاشرف بسبب العاصفة الترابية بلغ 404 حالة".بدورها، أعلنت دائرة صحة الديوانية تسجيل 230 حالة اختناق في المحافظة.وقال مدير عام دائرة صحة الديوانية صباح محسن الزاملي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن "مجموع حالات الاختناق المسجلة لدى المؤسسات الصحية في المحافظة بلغت ( 230) حالة اختناق تم استقبالها منذ الصباح و لحد الان".وأضاف ان "الحالات المسجلة اعلاه توزعت بحسب مراجعة المواطنين الى المؤسسات الصحية، فقد سجلت مستشفى الديوانية التعليمي (60) حالة و مستشفى عفك العام (10) حالة اما مستشفى الحمزة العام فقد سجل (60 )حالة، فيما سجل مستشفى الشامية العام( 80 ) حالة و مستشفى الحسين ( ع ) للاطفال( 10) حالة،واخيراً مستشفى النسائية والاطفال التعليمي العام سجل (10) حالات".