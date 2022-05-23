تعليق جديد للصدر بشأن "المثليين"

وقال الصدر في تغريدة عبر "تويتر" تابعتها السومرية نيوز،: "لقد حق القول على المثليين فان الله تعالى يمهل ولا يهمل فادعوهم للتوبة اولا".واضاف: "وادعو جميع من سن قانون المثليين للتراجع فورا عن ذلك القرار الاجرامي الظالم لسببين:الاول: درء البلاء والوباء (جدري القرود) او ما نسميه (جدري المثليين) عن الالبشرية جمعاء.الثاني: غفران ذنبهم عسى الله ان يتوب عليهم والا فسيحق عليهم القول فيدمرهم الله تدمرا".واقترح الصدر ان "يكون هناك يوم خاص لمناهضة المثلية وفاحشتهم المنكرة في الارض والسماء".وكان زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر دعا، اول أمس السبت، إلى "تحكيم العقل" على "الشهوات"، وفيما وجه رسالة إلى الداعين لحرية "الزواج المثلي"، شدد على أن ذلك الأمر لن يفرض بالقوة.