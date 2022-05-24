التربية تحدد موعد إعلان نتائج الصفوف الابتدائية غير المنتهية

السومرية نيوز – بغداد

حدّدت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء، موعد إعلان نتائج المرحلة الابتدائية للصفوف غير المنتهية بعد إكمال الامتحانات الوزارية لمرحلة السادس الابتدائي الدور الأول 2021 ــ 2022.



وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر فاروق السعدون للصحيفة الرسمية إن"المدارس الابتدائية ستعلن نتائج المراحل غير المنتهية بعد إكمال الامتحانات النهائية الدور الأول لمرحلة السادس الابتدائي، ويتم عقبها إعلان النتائج للتلاميذ". ويأتي هذا الإجراء كون أغلب المدارس هي مراكز امتحانية لهذه المرحلة وأن أغلب الملاكات في المدارس ظهرت اسماؤهم كمراقبين. وأضاف أنه "من المؤمل أن ينتهي تلاميذ المرحلة الابتدائية من امتحاناتهم الوزارية النهائية الأسبوع الحالي".

