استئناف النجف تعلن افتتاح دار القضاء في ناحية الحرية

وذكر إعلام القضاء في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "افتتح يوم الأحد الموافق 22 /5 /2022 دار القضاء في ناحية الحرية ضمن تشكيلات رئاسة محكمة استئناف النجف الاتحادية".وأضاف البيان، أن "رئيس الاستئناف القاضي حسن سودي حسن افتتح البناية الجديدة بحضور عدد من نوابه وقضاة الاستئناف والمدعي العام للمنطقة الاستئنافية كما حضر الافتتاح المحافظ وعدد من مسؤولي ووجهاء الناحية".وأوضح، أن "دار القضاء ضم كل من محاكم ( البداءة والجنح الأحوال الشخصية والتحقيق)".