الكمارك تعلن تسويق المواد المشعة والخطرة لكمرك المنطقة الوسطى ومستشفى التويثة

السومرية نيوز – بغداد

قامت مديرية كمرك الشحن الجوي، اليوم الثلاثاء، بتسويق المواد المشعة والخطرة الموجودة في مخازن مديرية كمرك الشحن الجوي الى مديرية كمرك المنطقة الوسطى والى مستشفى التويثة.



وقالت الهيئة العامة للكمارك في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "بناءا على توجيهات المدير العام شاكر محمود الزبيدي قامت مديرية كمرك الشحن الجوي بتسويق المواد المشعة والخطرة الموجودة في مخازن مديرية كمرك الشحن الجوي الى مديرية كمرك المنطقة الوسطى والى مستشفى التويثة وذلك حسب ماجاء بمحضر لجنة الامر الديواني المرقم (١٨) لسنة ٢٠٢٢ حول اجلاء المواد الخطرة الى الاماكن المخصصة لها".

واضاف البيان، ان "مديرية الشحن الجوي ادارة وموظفين يسعون وبكل السبل المتاحة لتطبيق القوانين والالتزام بالتوجيهات الصادرة من الهيئة العامة للكمارك لغرض عكس الصورة الايجابية لتوجهاتها".