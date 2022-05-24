المرور تصدر توضحياً حول السنويات واللوحات المرورية

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنها "وجهت وباشراف مباشر من قبل اللواء الحقوقي اللواء طارق اسماعيل الربيعي مواقع التسجيل ( المشروع الوطني) بان يقتصر عملها ليومي الاربعاء والخميس على استقبال المواطنين وتسليمهم السنويات المنجزة واللوحات المرورية وتثبيتها مع الملصقات".وأضافت، "وذلك لان نظام العمل للمشروع الوطني لتسجيل المركبات سيتوقف من الشركة الالمانية لاغراض الصيانة على المنظومة وتحسينها ومعالجة المشاكل والتوقفات التي طرأت خلال الفترة الماضية".