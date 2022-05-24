العلاقات الخارجية تناقش قانون حظر التطبيع مع الكيان الصهيوني

ناقشت لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، قانون حظر التطبيع وإقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني.

وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن " اللجنة ناقشت خلال الاجتماع الذي عقد في مقرها بمبنى مجلس النواب، مشروع قانون حظر التطبيع واقامة العلاقات مع الكيان الصهيوني الوارد من اللجنة القانونية بصورة مستفيضة لأهمية مواده المطروحة".