يجريان عمليات جراحية دون اجازة.. القبض على متهمين بالبصرة

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بعد ورود معلومات تفيد بوجود متهمين اثنين يقومان ببيع الأدوية والمستلزمات الطبية ويجريان عمليات جراحية للمواطنين من دون إجازة ضمن قاطع مسؤولية قسم شرطة العرب التابع الى قيادة شرطة محافظة البصرة، وجه قائد شرطة المحافظة بتشكيل فريق عمل متخصص برئاسة مدير قسم شرطة شط العرب، وشدد على بذل الجهود للوصول إلى المتهمين وإلقاء القبض عليهما بالجرم المشهود".واضافت انه "تم بالفعل متابعة الموضوع وإلقاء القبض عليهما وضبطت بحوزتهما أدوية ومستلزمات طبية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهما وفق القانون".