الخلية تعلن إخلاء موانئ ومطارات العراق من المواد السامة والمشعة

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "انهت اللجنة الخاصة بالامر الديواني 18 والمكونة من مجموعة من ضباط من قيادة العمليات المشتركة بالتعاون مع هيئة المنافذ الحدودية، اعمالها لنقل جميع المواد الخطرة من موانئ البصرة ومطاري البصرة وبغداد الى منطقة اخلاء آمنة خصصت لهذا الغرض".وأشارت إلى أن "الموانئ والمطارات اصبحت خالية من المواد السامة والمشعة في الوقت الحاضر وقد تم اخلاء ( 151 ) حاوية و ( 123 ) طرد من ميناء ام قصر الشمالي والاوسط و الجنوبي وميناء المعقل ومطار البصرة ومطار بغداد".