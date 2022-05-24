بعد كشف "فساده".. مطالبات بإقالة مدير قسم الشؤون البلدية في محافظة بغداد (وثائق)

وتظهر الوثائق، التي حصلت عليها السومرية نيوز، تدخل شقيق مدير قسم الشؤون البلدية في محافظة بغداد، بعمل القسم بصورة مستمرة، وكذلك ممارسة دور التهديد بالنقل والإعفاء للموظفين كافة من دون أي سبب، وممارسة الاستفزاز بشكل يومي مع المهندسين.ووفق الوثائق أيضاً، فإن صحن يقوم بالتغييرات المستمرة التي تسهم بإرباك عمل القسم، لأسباب شخصية وليست مهنية، حيث قام بتغييرات داخل القسم منذ توليه المنصب، وعلى سبيل المثال، إعفاء مسؤول شعبة الطرق، وهو ماجستير طرق في أمريكا، وكذلك إعفاء مسؤول شعبة الخطة، وهي من الشعب الحيوية التي يعتمد عليها القسم، على الرغم من أن مسؤول الشعبة، رئيس مهندسين أقدم، والبديل الذي رشحه، قام بتقديم إعفائه، واضطر لاستبداله للمرة الثالثة خلال شهر واحد.وتبيّن الوثائق، أن صحن قام بتغيير مسؤول شعبة الإدارة، منذ توليه المنصب خمس مرات، إحداهن بأمر ديواني، والأخريات بتكليف مباشر، فيما أشارت الوثائق إلى أن صحن، يمارس حالياً ضغوطاً على مسؤول شعبة الإدارة، بسبب تكليفه من قبل محافظ بغداد.وطالب المتقدمون بالشكوى، هيئة النزاهة بفتح ملفات فساد مدير قسم الشؤون البلدية في محافظة بغداد، ومجلس النواب بالتدخل لإقالته من منصبه.