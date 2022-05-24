إخماد حريق بمزرعة للحنطة في كركوك

أفاد مصدر أمني، الثلاثاء، بإخماد حريق بمزرعة للحنطة في محافظة كركوك.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "ضمن ناحية كفري في كركوك حصل حريق بمساحة ٤٠٠ متر للحنطة اثناء الحصاد". وأضاف المصدر أنه "تم إخماد الحريق".