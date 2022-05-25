مصرع سائق إثر حادث سير مروع في كربلاء (صور)

أفاد مراسلنا في كربلاء، اليوم الاربعاء، بأن سائقا لقي مصرعه إثر حادث سير في المحافظة.

وقال مراسلنا، إن "حادثا مروريا في محافظة كربلاء بمنطقة حي العباس أدى الى وفاة السائق".