التربية تُشكل لجنة للتحقيق بحادثة حرق الدفاتر الإمتحانية في إحدى المدارس

وذكرت المديرية في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "على ضوء ذلك تم تشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على حيثيات الحريق بأشراف مباشر من المدير العام التربية وبحضور كل من مديرة قسم الاشراف الاختصاصي ومدير قسم التاجي والطارمية وأعضاء اللجنة التحقيقية"، مطمئنة "الطلبة بأن حقوقهم محفوظة وسيتم معالجة الموقف حسب الاجراءات الاصولية".ونوهت إلى أن"امتحان اليوم الاربعاء، جرى بانسيابية عالية وستستمر الامتحانات حسب الجدول الذي اعلنته المدرسة، مبينة أنه سيتم اعلان نتائج التحقيق لاحقاً، علماً ان بناية المدرسة وسجلاتها واثاثها لم يطله الحريق".