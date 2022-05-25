بالوثائق.. التعليم توافق على امتيازات القبول في الجامعات للطلبة المتميزين

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الاربعاء، عن الامتيازات الخاصة بالقبول في الجامعات لطلبة ثانويات المتميزين وكلية بغداد.

وأدناه وثائق صادرة عن الوزارة تشمل موافقتها على الامتيازات المذكورة: