حريق بصهريج محمل بـ36 ألف لتر بنزين في البصرة

وقالت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إن فرقها "تمكنت من إسعاف سائق صهريج محمل بوقود البنزين بسعة (36) ألف لتر تعرض لحادث انقلاب واحتراق على الطريق السريع قرب سيطرة السدرة في محافظة البصرة".وبينت، أن فرقها "قدمت الإسعافات الأولية إلى السائق المصاب بحروق مع تأمين نقله إلى المستشفى القريب لتلقي العلاج بالتزامن مع عمليات إخماد النيران المشتعلة والحرص على غسل الطريق السريع من المنتوج النفطي لمنع وقوع المزيد من الحوادث".ولفتت إلى أن "سبب الحادث كان نتيجة انفجار الإطار الأمامي بسبب السرعة الزائدة".