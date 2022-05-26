Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
نتائج الانتخابات
اليوم الانتخابي
محليات
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
خاص السومرية
للنساء فقط
منوعات
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
رياضة
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
رمضان 2022
سياسة
مسلسلات
رياضة
لقطات
مجتمع
منوعات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
بالصور.. قرود تتجول في شوارع النجف
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
اعلان

"انا العراق".. عمل مسرحي يحاكي التاريخ على ارض السلام في اعلام بغداد (فيديو+صور)

محليات

2022-05-26 | 03:02
"انا العراق".. عمل مسرحي يحاكي التاريخ على ارض السلام في اعلام بغداد (فيديو+صور)
205 مشاهدة

السومرية نيوز - بغداد
قدمت الفرقة المسرحية لكلية الاعلام جامعة بغداد، العرض الأول لمسرحية "انا العراق" من تأليف ضحى سعد وإخراج محمد عمر واشراف عميد الكلية عمار طاهر.

وناقش العمل الذي حضره رئيس جامعة بغداد منير السعدي وشارك فيه عدد كبير من طلبة كلية الاعلام، بأسلوب فني ومهني ما يتعرض لها العراق من محاولات تزييف ممنهج ومساع حثيثة لاحتلال عقول شبابه من خلال اغراقها بمعلومات مظللة عبر الجو الإعلامي المكتوب والمسموع والمرئي بما يسهم في تشويه صورة حاضر العراق وتاريخه ومستقبله.
 
وتصحيحا لتلك الصورة المشوهة، انبرت الفرقة المسرحية لكلية الاعلام وفي اول اعمالها الفنية لتصويب الحقائق عبر معالجة موضوعية تستهدف تاريخ العراق الزاهر بالحضارات والإنجازات والابداع الفريد.
 
فانطلق "انا العراق" من بين ضباب مسرح السلام ليقص حكاية كلكامش الذي رأى كل شيء، وملك العدل حمورابي الذي خط التشريعات والقوانين للعالم، وصاحبة المناصب الثلاثة الاميرة انخَيدُوانا التي وحدت مملكتي سومر واكد، وتميزت بوصفها أقدم شاعرة عرفها التاريخ، واعتلت دون غيرها عرش كاهنات الالهة.
 
ووسط ذهول الجمهور بحقائق تلك الحقبة، سُمع من خلف الستائر الحمراء صوت ملك العالم والاشوريين "اشور بانيبال"، ليروي لنا بطولاته ويعرج على أعظم انجاز ثقافي أقدم عليه عندما أنشأ أَشهر المكتبات في بلاد النهرين التي ضمت أكثر من 1000 رقم طيني بعضها بِالنصوصِ الاكدية، ليحمي تلك الحقبة وما سبقها من الاندثار ويمجد تاريخ اجداده.
 
وما ان خبى صوت اشور بانيبال، حتى خُطفنا بإعجاز فني محبك من ديار مسرحنا نحو ملكة الحظر و"مملكة عربايا" لنشاهد فيها جمال هندستها المعمارية وفنونها وازدهار تجارتها وصناعتها وبريق "الصقر" الذي زين اول عملة معدنية تداولها اهلها.
 
وانتقلت النصوص واستدارت الكاميرات نحو جميلة المناذرة هند بنت النعمان، ابنت صاحبة القصور السبعة، وايقونة الوحدة للقبائل العربية، لتسرد لنا مواهبها وما احتواه موطنها من فكر وعلوم ومعرفة ودين.
 
ومن المناذرة، طوينا الزمن في ساعة لنمر عبر السحاب بمغامرات خطيرة وأخرى مثيرة مع السندباد وعلاء الدين في ليالي شهريار الالف بعد الالف من حكايات الاميرة شهرزاد.
 
وفي غفلة من الزمن، سادت الغيوم السوداء فوق سماء العراق لتمطر شرا مستطيرا وتنعق الغربان وتهب رياح الفتن العاتية لتزيل تاريخه، حتى خرج رجالا يرتدون اثواب العلم والمعرفة مع اخوتهم من أصحاب الملابس الداكنة ليقدموا أنفسهم قرابين على بابه، معلنين بصوت عال من وسط مسرح السلام في كلية الاعلام بصوت واحد وواثق "انا العراق".
 
سُدل الستار على باكورة اعمال الفرقة المسرحية لكلية الاعلام، فبانت ملامح الفخر والعز على وجوه الحاضرين وهم يستذكرون تاريخهم المشرف وحضاراتهم العريقة وما قدمته ارضهم للعالم من ثقافة وفنون وهندسة وعمارة.
 
وفي تلك الاثناء، أعرب عميد كلية الاعلام عمار طاهر عن بالغ فخره واعتزازه بذلك العمل الفني الوطني، كونه جسد الحب والوفاء الذي يتمتع به الجيل الجديد نحو بلدهم العزيز العراق، مؤكدا انه" قد تلقى دعوات لإقامة العرض المسرحي على خشبات محلية مختلفة من بينها المسرح المركزي لجامعة بغداد".
 
وأضاف ان " كلية الاعلام حريصة على الاهتمام بالمواهب النوعية لأبنائها الطلبة والسعي لتنميتها وصقلها، لتشكل في المستقبل القريب رافدا مهما للأوساط الفنية والثقافية والرياضية كما كانت رافدا رائدا للإعلام العراقي".
» تابع أخبار السومرية على فيسبوك، أنقر هنا
+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق السومرية - أخبار العراق
Messenger
telegram
آخر الاخبار
08:42 | 2022-05-26 08:42
08:41 | 2022-05-26 08:41
08:37 | 2022-05-26 08:37
المزيد
اعلان
نعم
نعم
كلا
كلا
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
سياسة
مسلسلات
رياضة
رمضان 2022
لقطات
السومرية نيوز
انتخابات 2021
محليات
سياسة
أمن
دوليات
كورونا اليوم
خاص السومرية
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
من نحن
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2022 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.